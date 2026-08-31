Akyazı'daki Ahşap Cami Restore Edilmeli - Son Dakika
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Akyazı'daki Ahşap Cami Restore Edilmeli

Akyazı\'daki Ahşap Cami Restore Edilmeli
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Mahalle sakinleri, 1948'de inşa edilen caminin aslına uygun restore edilmesini istiyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1948'de inşa edilen, toprak ve saman sıvalı iç yapısıyla dikkati çeken ahşap cami, bakımsızlık nedeniyle tahribata uğradı. Mahalle sakinleri, hatıralarla dolu caminin aslına uygun restore edilerek geleceğe taşınmasını istiyor.

Akyazı ilçesine bağlı Boztepe köyü Çatalkaya Mahallesi'nde bulunan ve toprak-saman karışımı sıvası, el işçiliği boyamaları ile köknar ağacından yapılan dış cephesiyle dikkat çeken cami, geçen yıllar içinde yıpranarak tahribata uğradı.

Dış cephesindeki ahşapların yağmurdan çürümesini engellemek için kendi imkanlarıyla dış yüzeye sac çakan mahalle sakinleri, mezarlık yanında bulunduğu için cenaze namazlarında ve yolcular tarafından hala kullanılan ata yadigarı yapının aslına uygun restore edilmesini istiyor.

"Elimizden geleni yapmaya hazırız"

Caminin kendileri için manevi değeri olduğunu belirten Selçuk Yazıcı, "Biz burada çocukluğumuzu geçirdik. 20 yıl önce Kuran'ı Kerim'i biz bu camide öğrendik. Şimdi bu camimizin gözler önünde yıkılıp gitmesini istemiyoruz. Burası bize dedelerimizin hatırasıdır. Yeni bir camimiz var ama burası bizim ilk camimiz, hatıralar ile dolu. Bu hatıraların yıkılıp gitmesini istemiyoruz. Gerek yetkililerden, gerekse imece usulü restore edilip hayata kazandırılmasını istiyoruz. Bizde elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da hazırız" dedi.

"Gördükçe insan vicdan azabı duyuyor"

Caminin mevcut durumundan üzüntü duyduğunu ifade eden Mustafa Temizalay ise "Çocukluğumuz buralarda geçti. Gençlik yıllarımızda hep buradaydık. Bu caminin harabe olduğunu gördükçe insan vicdan azabı duyuyor. Bu yapının boyaları ve her şeyi simetrik değil, el yapımı ile yapılan boyamalar. Sıvaları saman ve toprakla yoğurulup yapılan sıvalar. İçerisi harabe durumda. Temizlik konusuna gelince, rahmetli babam burası en yakın camii olduğu için o temizliğini yapıyordu. İmece usulü olsun gerekse yetkililerden yardım isteyerek bu camimizin restore edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Ahşapları 2 kilometre uzaktan öküzlerle getirilmiş"

Caminin 1948'de dedesi Yusuf Çavuş tarafından yaptırıldığını anlatan 48 yaşındaki Mustafa Civan, yapının bir kültür mirası olarak korunması gerektiğini belirtti. Civan, "Caminin bakımlarını elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Köylüler camiyi yıkıp yerine cami yaptırmak istemişti. Biz torunlar olarak buna karşı çıktık, yıktırmadık. Hala ayakta. Uygun şekilde tamir edilmesini, bir kültür mirası olarak devam etmesini istiyoruz. Köyde cami olmadığı için dedem tarafından, ahşapları 2 kilometre uzaktan öküzlerle çekilerek getirilip yaptırılmış. Dış kısmı köknar tahtası, iç kısmı ise toprak ve saman sıvası. İçinde olan yazılar el yazımı, el boyamasından ibarettir" dedi.

Caminin restorasyonu için çeşitli kurumlara başvurduklarını söyleyen Civan, "Kimisi yıkılması taraftarı olduğu için bir destek alamadık. Bu cami mezarlık yanında olduğu için ölülerimizi buraya defnediyoruz. Kullanıyoruz, burada namazını kılanlar oluyor. Yoldan geçenler uğrayıp namazını burada kılıyor. Caminin heba olup gitmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Akyazı, Kültür, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akyazı'daki Ahşap Cami Restore Edilmeli - Son Dakika

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