Akyurt Belediyesi tarafından 90 çocuğun toplu sünnet düğünü yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Akyurt Belediyesi tarafından 90 çocuğun toplu sünnet düğünü yapıldı

Akyurt Belediyesi tarafından 90 çocuğun toplu sünnet düğünü yapıldı

Akyurt Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şölenine 90 çocuk katıldı. Şölen, Akyurt Kaymakamı, Belediye Başkanı ve birçok kişinin katılımıyla gerçekleşti. Çocuklar ve aileleri, oyunlar, gösteriler ve müzik eşliğinde eğlendi.

28.08.2024 13:51  Güncelleme: 13:52
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Akyurt Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 90 çocuğun toplu sünnet düğünü yapıldı.

Geleneksel Sünnet Şölenine Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, çocuklar ve ailelerinden oluşan birçok kişi katıldı. Kültür Merkezi düğün salonunda yapılan toplu sünnet şöleninde 6-12 yaş arası 90 çocuk eğlenceye doydu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık programda yaptığı konuşmada, "90 çocuğumuz Akyurt devlet Hastanemizle yaptığımız işbirliğiyle sünnet edildi. Akyurt Devlet Hastanemize, Başhekimimize ve kıymetli hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sünnetlerini özenle gerçekleştirdiler. Bunun yanında bu programın düzenlenmesinde emeği geçen Belediyemizden çalışma arkadaşlarımıza, ailelerimizle tek tek ilgilenerek, ulaşımlarını sağlayarak bu organizasyonun gerçekleşmesine katkıları için teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim evlatlarımızın askerliklerini, damatlıklarını görmeyi nasip eylesin. Hepsine hayırlı ömürler nasip eylesin. Çocuklarımız için çok güzel gösterilerimiz, hediyelerimiz, eğlencemiz, şarkılarımız türkülerimiz var" ifadelerini kullandı.

Oyunlar, illüzyon gösterisi ve müzikle eğlenen çocuklar ve aileleri, sünnet düğününde gönüllerince eğlendi. Başkan Hilal Ayık ve Kaymakam Mehmet Tunç çocuklara sünnet hediyesi olarak birer skuter hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyurt Belediyesi tarafından 90 çocuğun toplu sünnet düğünü yapıldı - Son Dakika

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