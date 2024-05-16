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Alaca'da "gençlerden gençlere hoş bir seda" etkinliği düzenlendi

Tiyatro gösterisi ve kortej geçişine katılanlar müzik, şiir ve tiyatro dolu bir gün geçirdiler

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde, Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğü tarafından gençlik haftası nedeniyle bağımlılıkla mücadele konulu bir tiyatro gösterisi ile kortej geçişi düzenlendi.

Belediye kültür salonunda düzenlenen tiyatro ve şarkıların ardından Zile caddesi Sakarya Ortaokulunun önünde başlayan kortej geçisi varış noktası olan Cumhuriyet meydanında son buldu. Yapılan kortej yürüyüşün de gençlerle birlikte polis ve askerler dev bir Türk bayrağı ve meşaleler taşıyarak çeşitli marşlar söylediler.

Tiyatro ve kortej yürüyüşüne İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak, Emniyet müdürü Anıl Kırıkçı, Jandarma Komutanı üsteğmen Uğur Gürsoy ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Şölen havasından gerçekleşen kortej yürüyüş Cumhuriyet meydanında toplu fotoğrafla çekiminin ardından son buldu.