Alaca'da Kaza: Sürücüler Yaralanmadı

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İki hafif ticari araç çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu

ÇORUM - Çorum'un ilçesi Alaca'da iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Cengiz Topel Caddesi Selçuklar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ü. yönetimindeki 34 FEU 394 plakalı hafif ticari araç ile İsmail K. yönetimindeki 60 AEV 599 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın ertkisi ile savrulan İsmail K. yönetimindeki hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.