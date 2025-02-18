Alaçatı Ot Festivali\'nin Stant Başvuruları Başladı

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Bu yıl 17-20 Nisan tarihlerinde 14'üncüsü düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali'nin stant başvuruları bugünden itibaren başladı. Başvurular 10 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Alaçatı Ot Festivali'nin 14'üncüsü bu sene 17-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Stant başvuruları ise bugünden itibaren başladı. Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu'nda, 09.30 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 saatleri arasında kabul edilecek başvurular, hafta sonları da devam edecek ve 10 Mart Pazartesi günü sona erecek. Ot stantları için kontenjan sınırı olmadığı belirtilerek, ot stantlarında sadece ot çeşitleri ve Çeşme'ye ait yerel tarım ürünlerinin satılabileceği ifade edildi.

150 adet gıda standı açılabilecek

Çeşme Belediyesi'nden yapılan açıklamada; gıda stantlarının kontenjanının 150 adet ile sınırlı olduğu belirtilerek, tüm ürünlerin ev yapımı olması ve yenilebilen yerel otların kullanılarak hazırlanması gerektiği kaydedildi. Stantlarda sadece Ege Bölgesi'ne ait yiyeceklerin satılabileceği vurgulanırken, bölgeye ait olmayan, Fellah Köftesi, çiğ köfte, kısır gibi ürünlerin satışına izin verilmeyeceği kaydedildi. Ege Bölgesi'ne ait olmayan yiyeceklerin satışına sadece depremzedelerin açacağı stantlara izin verilecek.

200 adet hediyelik eşya standı açılabilecek

200 adet ile sınırlandırılan hediyelik eşya stantlarında ise sadece el emeği ile yapılan ürünler satılabilecek. Stant açma önceliği ise Belediye ve Halk Eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, Çeşme Tarımsal Kalkınma, ALKA, ÇEŞKA gibi kooperatiflere ve yerel esnafa verilecek.

Stant açmak için belirlenen kurallar ise şöyle sıralandı:

Çeşme sınırları içinde en az 2 yıldır ikamet etmek (Depremzedeler hariç)

Ürünlerin yapım ve sunumunda hijyen koşullarına uymak, verilecek masa örtüsünü sermek, kimlik ve önlüğü festival boyunca takmak

Festival süresince, kayıt sırasında kişiye tahsis edilen standın başında her gün bizzat 10.00 - 18.00 saatleri arasında bulunmak, düzenli yapılacak kontrollerde kimlik ibraz etmek ve festival boyunca stantları açık tutmak

Stantlarda plastik poşet kullanmamak, yerine bez çanta, bez poşet, file, kese kağıdı, jüt çanta kullanmak

Standart ölçülerde verilecek masaya (standa) ek yapmamak

Stant etrafını temiz tutmak ve temiz bırakmak

Kişiye özel tahsis edilen stant kurulum yerini ve stant numarasını değiştirmemek

Stant alanında herhangi bir elektrikli, tüplü ısıtıcı, pişirici vb. bir cihaz bulundurmamak

Festival bilgilendirme toplantısına katılmak- Belediye Denetim Ekibi kontrolleri sırasında yetkililere kolaylık sağlamak

Açıklamada, stantlarda sadece stant sahiplerinin bulunması gerektiği vurgulanarak, stantların kiraya verildiği ya da başkasına devredildiğinin tespit edilmesi durumlarında stantların ivedilikle kapatılacağı ve bu kişilere ilerleyen yıllarda Alaçatı Ot Festivali'nde stant açmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği de belirtildi. - İZMİR