Alanya Aşevi, 2024\'te İhtiyaç Sahiplerine 169 Bin Porsiyon Yemek Dağıttı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, 2024 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Alanya Aşevi 2024 yılında ihtiyaç sahibi 2 bin 352 vatandaşa 169 bin 375 porsiyon sıcak yemek ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Alanya Aşevi de 2024 yılında yemek dağıtımı, çocuklara süt ve mama, hastalara glütensiz gıda, organizasyonlara yemek ve üniversite öğrencilerine çorba ikramı desteklerini sürdürdü.

2-5 yaş arası çocuklara 56 bin litre süt, 156 çölyak hastasına glütensiz gıda desteği

Alanya Aşevi'nden düzenli olarak ihtiyaç sahibi ya da yemeğini yapamayacak durumdaki kişilere her gün 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıldı. 2024'de Alanya'da ihtiyaç sahiplerine 169 bin 375 porsiyon sıcak yemek desteği gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da 2024 yılında 2-5 yaş arasındaki çocuklar için 7 bin 112 haneye 56 bin 896 litre süt, 272 çocuğa Halk Mama dağıtımı da gerçekleştirdi. Öte yandan yıl boyunca Çölyak hastası 156 kişiye iki ayda bir olmak üzere 936 glütensiz gıda paketi desteği verildi.

Çorba ikramı

Alanya Aşevi, Üniversite öğrencilerine vize ve final sınavları döneminde çorba ikramında bulunurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlarda da ücretsiz yemek ikramlarında bulundu. - ANTALYA