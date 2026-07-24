Başkan Özçelik: "En kıymetli yol gösterici vatandaşımızın düşüncesidir"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, bölgede planlanan alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili talepleri yerinde dinledi. Başkan Özçelik, "Bizim için en kıymetli yol gösterici, vatandaşımızın düşüncesidir" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Atatürk Caddesi'nde hayata geçirilmesi planlanan alt ve üstyapı çalışmalarla ilgili esnaf ve vatandaşların görüşlerini dinleyen Başkan Özçelik, talep ve önerileri not aldı. Yapılacak çalışmaların, bölgenin ihtiyaçlarıyla şekillendirilmesi için istişareye önem verdiklerini belirten Başkan Özçelik, ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerine dikkat çekerek, vatandaşla kurulan doğrudan iletişimin belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirtti ve şunları söyledi, "Bizim için en kıymetli yol gösterici, vatandaşımızın düşüncesidir. Bu nedenle her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya geliyor, taleplerini dinliyor, notlarımızı alıyoruz."