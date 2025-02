Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Toslak Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Yerel

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Toslak Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özçelik; "Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek, Alanya'mızın merkezinden kırsalına kadar her noktasında iş birliği halinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Toslak Mahallesi'nde katıldığı davette vatandaşlarla buluştu.

"Büyükşehir ile el ele Alanya'mıza hizmet ediyoruz"

Burada vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik şöyle konuştu; "Alanya Belediyemizin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyemizin Alanya'dan sorumlu müdürleri, amirleri de var. Birlikten kuvvet doğar anlayışı ile Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek, Alanya'mızın merkezinden kırsalına kadar her noktasında iş birliği halinde çalışmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'ten Allah razı olsun. Destekleriyle Antalya bölgesinde biz bu işi başaracağız. Biz seçimi bitirip, 'Eyvallah arkadaş' deyip gitmedik. Bugün buradayız. Yapabildiklerimiz var, yapacaklarımız var. Alanya Belediyesi'nde her şeyi sıfırdan planlıyoruz. Her şeyin başında bizzat bulunmak için çabalıyorum. Birleşe birleşe başardık ve yine başaracağız" dedi.

Başkan Özçelik konuşmasının ardından vatandaşların taleplerini dinleyip notlar aldı ve içten misafirperverlikleri için Toslak Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, CHP Meclis Üyeleri, CHP Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri, Belediye batı bölgesi teknik ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Gazi Öten, ASAT Müdürü Ümit Demirel, İtfaiye Müdürü Hasan Çelik, Kırsal Hizmetler Sorumlusu Ahmet Uzun, Mezarlıklar Sorumlusu Yakup Gök ve Ulaşım Sorumlusu Barış Aslan eşlik etti. - ANTALYA