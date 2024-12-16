Alanya Belediyesi 2024 Denetim Faaliyetlerini Açıkladı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi 2024 Denetim Faaliyetlerini Açıkladı

Alanya Belediyesi 2024 Denetim Faaliyetlerini Açıkladı

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, 2024 yılında 11 bin 312 işletmeye denetim gerçekleştirdi ve birçok idari işlem başlattı. Ruhsatsız işletmelere karşı kararlılık mesajı verildi.

16.12.2024 17:26  Güncelleme: 17:31
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Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 2024 yılı içerisinde 7 bin 345 idari tanzim, bin 628 tespit 7 bin 521 tespit varakası tutanağı tutuldu. Kent disiplini için yapılan denetimler kapsamında ise kaldırım işgali yapanlara 2024 yılında, bin 241 adet tutanak tutularak idari işlem başlatıldı. Yine seyyar satıcılık yapan ve haksız kazanç elde edenlere bir yılda toplam bin 324 idari yaptırım tutanağı ve dilencilik yapan 437 kişi hakkında da yine idari yaptırım tutanağı tutuldu.

Alanya'da ruhsatız işletme kalmayacak

Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 11 bin 312 işletmeye denetim gerçekleştirdi. Esnaflara süre tanınırken, ruhsatları almaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Başkan Özçelik'in talimatıyla ilk 3 denetimde sadece uyarı yapıldı. Üç denetim sonucunda ruhsatlarını almayan esnaflara ise cezai işlemler uygulandı. Ayrıca halk sağlığını tehlikeye atan restoran, pastane, fırın gibi tesisler de gıda mühendisleri eşliğinde yıl boyunca denetime tabi tutuldu.

Başkan Özçelik: "Şikayetleri anında yanıtladık"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik özverili çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür ederek, "Halkımızın teveccühüyle Alanya Belediyesi yönetimine geldiğimiz günden itibaren zabıta birimimizde hızlı bir yapılanma gerçekleştirdik. Belediye'nin sokaktaki yüzü olan zabıta ekiplerimize hem eğitimler verdik hem de iyi bir çalışma ortamı sağladık. Mesai arkadaşlarımız da büyük bir özveriyle yoğun bir çalışma yürüttüler. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanında olduğumuzu da belirterek denetimler gerçekleştirdik. Halkımızdan gelen şikayetlere de anında yanıt verdik. Öncelik halk sağlığı diyerek, gıda imalatı ve satışı yapan tüm işletmeleri defalarca denetledik. Yine adaletsizliği ortadan kaldırmak için ruhsat denetimlerimizi yaptık. Ruhsatsız hiçbir işletme kalmayana kadar bu konudaki kararlığımızı sürdüreceğiz. Alanya'mızı disiplinli, halkın huzur ve sağlıklı bir ortamda yaşadığı bir kent haline getireceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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