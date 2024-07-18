Alanya Belediyesi'nce düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için stant başvuruları başladı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nce düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için stant başvuruları başladı

Alanya Belediyesi\'nce düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için stant başvuruları başladı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için stant başvuruları başladı. Giyim, yemek, şarküteri, züccaciye, ev testili, oyuncak, takı ve meyve sebze gibi pek çok stant için başvurular kabul edilecek.

18.07.2024 11:07  Güncelleme: 11:11
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Alanya Belediyesi'nce düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Festival alanında yer alacak giyim, yemek, şarküteri, züccaciye, ev testili, oyuncak, takı ve meyve sebze gibi pek çok stant için başvurular başladı.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18.'si düzenlenecek geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik alanında kurulan Gökbel Pazaryeri'nde bu yıl da birbirinden renkli stantlar yer alacak. Alanda stant açmak isteyenler için başvuruları başladı ve yerleşim krokisi, Belediyenin internet sitesinde yayınlandı.

Giyim, yemek, şarküteri, züccaciye, ev testili, oyuncak, takı ve meyve sebze gibi pek çok standın bulunacağı Pazaryeri'nde yer almak isteyen satıcılar, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne şahsen ya da 444 82 07 ve 0242 510 20 50 (2244-2268) telefon numaraları üzerinden müracaat edebilecekler. Başvurunun ardından ödemeler ise; Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) banka hesabına ya da Alanya Belediyesi'nde oluşturulan ALTAV veznesine yapılabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi'nce düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için stant başvuruları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya Belediyesi'nce düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için stant başvuruları başladı - Son Dakika
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