Alanya Belediyesi Mahmutlar Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Mahmutlar Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Alanya Belediyesi Mahmutlar Mahallesi\'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde sık kullanılan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgenin asfaltının kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

26.08.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Alanya Belediyesi'nin asfalt çalışmaları devam ediyor. Mahmutlar Mahallesi'nde başlayan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Bu bölgenin asfaltını kısa sürede tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki yol düzenleme, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talepleri ve planlama doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde oldukça sık kullanılan ve önemli lokasyonlara ulaşım sağlayan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmasına başladı. Ekipler, Şehit Zekeriya Zencirli Sokak ile Atatürk Caddesi'nde yeni yapılan Kültür Merkezine, Sağlık Ocağına, Mahmutlar Anadolu Lisesi'ne, Kılıçarslan Anaokulu'na, Gençlik Merkezi'ne ve Quik Sigorta İlkokulu'na ulaşımı sağlayacak 1 kilometre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt yapımına başladı. Çalışmalar, kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Başkan Özçelik çalışmaları yerinde inceledi

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik haftanın ilk gününde mesaiye, asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı. Devam eden çalışmayla ilgili açıklama yapan Başkan Özçelik, "Güne, Mahmutlar Kültür Sarayı ve Sağlık Ocağı'nın yanındaki yaklaşık 1 kilometrelik sıcak asfalt ihtiyacı olan bölgede başladık. Bu bölgenin asfaltını kısa sürede tamamladıktan sonra Alanya'mızın diğer bölgelerine geçeceğiz. Halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi Mahmutlar Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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