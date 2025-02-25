Alanya Belediyesi\'nden Ramazan Yardımları ve Destek Kartı Uygulaması

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Alanya Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber Ramazan bereketini ve dayanışma ruhunu paylaşmak için gıda paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Ayrıca bu yıl ilk kez Ramazan Destek Kartı dağıtılacak.

Antalya'nın Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce organize edilen Ramazan yardım paketleri, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürecek. Ramazan ayında dayanışmayı büyütmek amacıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak gıda paketleri, belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanıyor. Temel gıda ürünlerini içeren paketler ilk etapta 2000 aileye ulaştırılacak. 14 araç ve 56 personelin iş birliğiyle dağıtımına başlanan paketlerin kısa zamanda ailelere ulaştırılması hedefleniyor.

İlk kez ramazana özel destek kartı

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam eden Alanya Belediyesi bu yıl ilk kez ramazan destek kartı dağıtıyor. Şehir Merkezi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşa Ramazan Destek Kartı veriliyor. Başvurular, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak. - ANTALYA