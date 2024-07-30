Alanya Belediyesi Temmuz Ayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Temmuz Ayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Alanya Belediyesi Temmuz Ayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Alanya Belediyesi Temmuz Ayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri görüşüldü ve bilgilendirme yapıldı.

30.07.2024 17:23  Güncelleme: 17:28
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Alanya Belediyesi Temmuz Ayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe ve İş Güvenliği Uzmanı Hande Kısa, konuyla ilgili bilgiler verdi.

Alanya Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki Temmuz Ayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısına, Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, Belediye Meclis Üyesi Engin Alataş, Şirket Müdürü Ertan Karlı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe, İş Güvenliği Uzmanı Hande Kısa, Kurul Başkanı Mehmet Gülen, Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Menderes Sivri, Doktor Sultan Özgen, İş Güvenliği Uzmanı Burcu Türker, İş Güvenliği Uzmanı Kenan Akpolat ve çalışanlar katıldı.

Güvenlik tedbirleri görüşüldü

Toplantıda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, işyeri çalışan, sağlık ve güvenliğinin korunması, güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler görüşüldü. Ayrıca iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi Temmuz Ayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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