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Alanya Belediyesi Yörük Kültürünü Belgesel Haline Getirdi - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Yörük Kültürünü Belgesel Haline Getirdi

Alanya Belediyesi, Torosların kalbinde yaşayan yörüklerin hayat hikayelerini belgesel haline getirdi. 14 bölümden oluşan belgesel, tarihe kültürel bir değer olarak kalacak.

Alanya Belediyesi Yörük Kültürünü Belgesel Haline Getirdi
25.01.2024 - 14:48,  Güncelleme: 16:10
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Alanya Belediyesi yeni bir kültürel miras projesini daha hayata geçirdi. Torosların kalbi, göçerlik yaşamının kahramanları yörüklerin hayat hikayeleri, belgesele dönüştürüldü. 14 bölümden oluşan belgesel, vatandaşların beğenisine sunularak tarihe kültürel bir değer olarak kalacak.

Alanya Belediyesi'nin Kültür Envanteri Yörük Projesi, hayata geçirildi. Ekonomik uğraşın hayat tarzına dönüştüğü ve babadan çocuğa geçerek devam eden yüzlerce yıllık yörük geleneğinin tüm detayları, göç yolunda yaşananlar, göçerlerin hayatı canlı kahramanlardan dinlenerek filme dönüştürüldü.

"14 bölümlük bir yörük belgeseli hazırladık"

Belgesel projesi ile ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'nın yaşam kültürünün özünü teşkil eden yörüklerin Toros Dağlarıyla bütünleşen öykülerini anlatan bir Yörük Belgeseli Serisi hazırladık. Yörüklerin yaşamındaki ayrıntıları barındıran, Yörük kültürünün zenginliklerini ön plana çıkaran belgeselle, modern yaşamın gölgesinde kalan bu önemli değerlerimizi kurtarmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu anlamda Torosların zirvelerindeki yörük kültürünün son temsilcilerini bularak yörüklerin yaşamlarını kayıt altına aldık. Bunun için 2 bin metrenin üzerindeki orta Torosların platolarında yayla kültürüne tanıklık ettik" dedi.

"Tamamını yakın zamanda halkımızın beğenisine sunacağız"

Başkan Yücel, " Susuz, Karabuynuzlar, Küllügöl, Söbüçimen, Gelesandra, Ali Köprüsü, Gedevet, Mahmutseydi, Üçırmak, Dim Üzümlü, Avsallar, Sirge, Çaşır ve Kuruca yaylalarında özellikle çobanların uzun soluklu ve zorlu yayla günlerini hem fotoğrafladık hem de filme aldık. Çobanların hayvan sürüleriyle nasıl iletişim kurduğuna, sürü hayvanlarının kırkım şekillerine, hayvan çanlarına, yaylalarda oynanan yörük oyunlarına, ağıtlara tanıklık ettik. 14 bölümlük çok değerli bir belgesel serisi hazırladık. Belgeselin fragmanlarını, kısa videolarını, fotoğraflarını ve tüm içeriği yakın zaman halkımızın beğenisine sunacağız" ifadelerini kullandı.

" Orta Asya'dan Anadolu'ya yaşam serüvenlerini takip ettik"

Çekimlerin uzun ve zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Yücel, "Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan Yörüklerin yaşam serüveninin izlerini sürdüğümüz bu belgesel serisinde, kültürel ögelerin çoğu son temsilcileriyle yapılan röportajlar sonucunda kayıt altına alındı. Yörüklerin ayak izlerini takip ederek yayla ve kırsal hayatın detaylarını bulabileceğiniz belgeseli keyifle izleyeceğinize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Alanya kültürüne miras kalacak yeni belgeseller de yapılacak

Nisan- Mayıs yaylarında yaylalara göçen, eylül gibi geri dönen yörüklerin ata kültürü konar göçerlik hayatını, hala bir yaşam şekli olarak devam ettirdiklerini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belgesel serisinin ise Torosların Berber Çobanları, Toroslarda Ekin Zamanı, Çoban Çanları, Ahşaba Can Katanlar (Kaşıkçı), Suyunu İple Taşıyanlar- Karlık, Yörüklerin Şiirsel Dili -Yakım, Çarktan Çurfalığa Dokuma, Yörük Oyunları, Sahilden Giyi Dağına Göç Yolları, Torosların Kadim Tatlısı Bestel, Yörüklerin Katığı Peksimet, Toprakla Mayalanan Pekmez, Toroslardan Süzülen Şifa Keçiboynuzu Pekmezi ve Kilerin Vazgeçilmezi Erişte başlıklarından oluştuğunu kaydetti. Başkan Yücel, ileriki tarihlerde kültürel miras alanında yeni belgesellerin çekileceğinin de müjdesini verdi.

Belgesel serisinin yönetmenliğini Hayri Yenialp üstlendi. Bu projenin danışmanlığını ise Eğitimci Araştırmacı Sedat Çolak ve Ahmet Olgun yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi Yörük Kültürünü Belgesel Haline Getirdi - Son Dakika


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