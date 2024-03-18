Alanya\'da Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi Töreni

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Tören Atatürk Anıtı'nda çelenk sunulmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, kurum müdürleri ve amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - ANTALYA
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