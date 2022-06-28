Alanya'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Alanya'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

28.06.2022 17:09
Alanya'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Alanya Belediyesi ekipleri, yeni prestij caddesi için Kızlarpınarı Mahallesi'nde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi ekipleri, yeni prestij caddesi için Kızlarpınarı Mahallesi'nde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Kızlarpınarı Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi üzerinde oluşturulacak prestij caddesi için geçtiğimiz günlerde ilk kazma vurulmuştu. Hızla devam edilen çalışmalarda alt ve üst yapılar bir bir yerleştirilirken projenin kısa zaman içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

Elektrik hatları yer altına alınıyor

Bölgedeki elektrik hatları yer altına alınıyor. Buna bağlı olarak Kızlarpınarı Caddesi üzerinde başlatılan çalışmayla bir yandan elektrik direkleri sökülürken bir yandan da yeni hatlar toprak altına çekiliyor. Caddeden bir de bisiklet yolu geçirilmesi hedefleniyor. Bütün Alanya'yı bisiklet ile ulaşılabilir kılmak adına oluşturulan bisiklet yolları yayaların hem güvenli ulaşımın hem de bölgedeki trafik yoğunluğunun azalmasını sağlayacak.

"Mahallemize prestij kazandırıyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Gerek ulaşımı gerekse bisiklet ve yaya yollarının daha sağlıklı ve huzurlu şekilde kullanılmasını sağlamak adına, bölgedeki prestij caddelerinin sayılarını arttırmaya devam ediyoruz. Bu sayede Alanya'mızın kronikleşmiş ulaşım sıkıntılarını da çözmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Kızlarpınarı Mahallemize kazandıracağımız Caddedeki çalışmalarımız içerisinde elektrik hatlarını yer altına alıyor, bisiklet yolu ve kaldırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden Mahalle sakinlerimize ve Alanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Alanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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