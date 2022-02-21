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Alanya'da asfalt yenileme çalışmaları - Son Dakika

Alanya'da asfalt yenileme çalışmaları

21.02.2022 11:57
Alanya'da asfalt yenileme çalışmaları

Alanya Belediyesi, kaldırım ve altyapısı tamamlanmış caddeler ile kullanım ömrünü tamamlamış asfaltları yenilemek için temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

Alanya Belediyesi, kaldırım ve altyapısı tamamlanmış caddeler ile kullanım ömrünü tamamlamış asfaltları yenilemek için temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

Alanya Belediyesi ilçe genelinde kaldırım ve altyapı çalışması tamamlanmış caddeler ile kullanım ömrünü tamamlamış asfalt yenilemek için çalışma başlattı. 3 ayrı asfalt ve yol ekibi ile sürdürülen çalışmalar Oba Mahallesi Hatipoğlu Caddesi'nde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında eski asfalt sökülerek cadde ve sokaklar yeni asfalt serimi için hazır hale getiriliyor.

"Yollarımızı daha konforlu hale getiriyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asfalt öncesi hazırlık çalışmalarının kaldırım ve cadde düzenlemesi tamamlanan Oba Mahallesi Hatipoğlu Sokakta başladığını belirterek, "Sırasıyla Saray Mahallesi, Kale yolu ve ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde çalışmalarımız devam edecek. Daha konforlu ve güvenli yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için kullanmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Alanya'da asfalt yenileme çalışmaları
Alanya'da asfalt yenileme çalışmaları
Alanya'da asfalt yenileme çalışmaları

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Alanya Belediyesi, Alanya, Oba, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya'da asfalt yenileme çalışmaları - Son Dakika


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