Dalışta Karşılaştıkları Caretta Caretta ile Yüzdüler - Son Dakika
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Dalışta Karşılaştıkları Caretta Caretta ile Yüzdüler

Dalışta Karşılaştıkları Caretta Caretta ile Yüzdüler

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tarihi tersane önünde dalış yapmak isteyen iki arkadaş, yaklaşık 80 santimetre boyunda carretta caretta ile karşılaştı. İlk başta korkan ikili, daha sonra yaklaşık 1,5 saat boyunca kaplumbağa ile birlikte yüzdü.

09.09.2024 15:23
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, tarihi tersane önünde sabah saatlerinde dalış yapmak isteyen iki arkadaş, yaklaşık 80 santimetre boyunda carretta caretta ile karşılaştı. İlk başta korkan ikili, daha sonra yaklaşık 1,5 saat boyunca kaplumbağa ile birlikte yüzdü.

İlginç olay, Alanya Tersanesi açıklarında meydana geldi. Amatör balıkçılık yapan Mehmet Ali Tayyar ve arkadaşı Recep Türkmen, kendi tekneleriyle tersane önüne demirleyerek dalış yapmak istedi. Aynı zamanda pervanelerine takılan oltayı da temizlemek isteyen ikili dalışa başladıktan 15-20 dakika sonra, sol yüzgeci olmayan yaklaşık 80 santimetre boyunda carretta caretta onlara yaklaştı. İlk başta korkarak tekneye çıkan ikili, daha sonra yaklaşık 1,5 saat boyunca kaplumbağa ile birlikte yüzdü. İkilinin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yanıma kadar gelmesine çok şaşırdım"

Yaşadıkları olayı anlatan Mehmet Ali Tayyar, kendileri için çok ilginç bir deneyim olduğunu belirterek, "Ben arkadaşımla beraber amatör balıkçılık yapıyorum, hafta sonu izin günlerimizde teknemizle beraber balık tutmaya çıkıyoruz. Yaklaşık 10 gün önce bir balık tutmaya çıktık, burada teknemizin pervanesine olta takıldı ama tekneye zarar verecek bir şey değildi. Dün yine balığa tutmaya çıktık, suda ilerlerken bir ses duyduk. Takılan oltadan olduğunu düşünerek balık avımız bittikten sonra hem bunu çıkaralım dedik, hem de dalış yaparız dedik. Daha sonra Alanya Tersane açıklarına demirledik tekneyi, suya girdim takılan kurşunları pervaneden keseceğim. Bir baktım yanımda kocaman bir şey bana dokunarak orayı izliyor. O an o kadar korktum ki sonuçta açıktayım. Daha sonrasında tekneye tekrar çıktım baktığım da ise carretta caretta gördüm. Yanıma kadar gelmesine çok şaşırdım. Biz çocukluktan beri buralardayız hem açılırız hem de balık avlarız. Yunus ile yüzdüm, yüzerken fok balığı falan da gördüğüm oldu ama en ilginci bu oldu. Meraklı bir carretta carettaydı, geldi bizimle beraber yüzdü ve yaklaşık 1.5 saat boyunca yanımızdan ayrılmadı. Tabii suyun içindeyken göremiyorsun hayvanı dibine kadar geliyor, yaban bir hayvan sonuç itibariyle korkuyorsun. Çok yaklaşmamaya çalıştık. Sırtında birkaç tane zararlı parazitler vardı onları da temizlemeye çalıştık. Yanımızdan ayrılmadı bir yüzgeci yoktu. En sonunda herhalde sıkıldı ve uzaklaştı. Görüntüleri sürekli izleyip gülüyoruz, süper bir anı oldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dalışta Karşılaştıkları Caretta Caretta ile Yüzdüler - Son Dakika

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