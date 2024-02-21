Alanya'da Engelli Bireyler İçin Engelsiz Mutfak Atölyesi - Son Dakika
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Alanya'da Engelli Bireyler İçin Engelsiz Mutfak Atölyesi

Alanya\'da Engelli Bireyler İçin Engelsiz Mutfak Atölyesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in hayata geçirdiği Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi'nde Engelsiz Mutfak Atölyesi çalışması ile engelli bireyler hem öğreniyor hem de eğleniyor.

21.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:48
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in hayata geçirdiği Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi'nde Engelsiz Mutfak Atölyesi çalışması ile engelli bireyler hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kente kazandırdığı Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi hem engelli bireylerin hem de kadınların yanında olmaya devam ediyor. Merkez bünyesinde bulunan diyetisyenlik biriminin çalışması olan Engelsiz Mutfak Atölyesi'nde engelli bireyler gruplar halinde yemek yaparak hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Engelli bireylerin temel ihtiyaçalarından biri olan beslenme ihtiyacını karşılama becerilerini arttırmak amacıyla yapılan atölye çalışması 4 hafta süreyle 5'er kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Her hafta farklı bir tarifle buluşan engelli bireyler tüm aşamalarında uzman diyetisyen desteğiyle güzel bir lezzet ortaya çıkarmanın keyfini yaşıyorlar. Hazırlanan yiyecekleri aileleriyle birlikte tadan engelli bireyler; başarmanın mutluluğunu yaşayarak unutamayacaklar bir gün geçiriyorlar. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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