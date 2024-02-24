Yerel

Alanya'da feci kaza; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Motosikletin çarptığı 61 yaşındaki kadın öldü

Karşıdan karşıya geçen kadına motosiklet çarptı

Kazanın olduğu caddede oturan bir vatandaş:

"Burada çok can gitti"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kızlar Pınarı Mahallesi Zamanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıymet Akyol isimli şahsa işlek yolda orta refüjdeki

kırık tellerin arasından karşıdan karşıya geçtiği sırada, Antalya istikametine seyir halinde olan A. T. idaresindeki 35 BUL 281 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 4 metre sürüklenen Kıymet Akyol ve motosiklet sürücüsü A. T. Ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Kıymet Akyol isimli şahsın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü A. T.'nin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri şeritle bölgeyi güvenlik çemberine alırken, cadde kenarındaki vatandaşlar meraklı bakışlarla ekiplerin çalışmalarını inceledi. Kazada hayatını kaybeden Kıymet Akyol'un yakınları ise olay yerinde kazanın şokunu yaşayarak üzüntü yaşadı. Kaza yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi cenaze aracına alınarak Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Burada çok can gitti"

Kazanın olduğu bölgede oturduğu belirten Ali Akıllı isimli vatandaş, söz konusu caddede alt geçitlerin olduğunu ancak vatandaşların korktukları için kullanmadıklarını ifade ederek, "Burada bizim komşumuz da vefat etmişti. Motosikletin çarptığı komşumuzdu, vefat etti. Yol ortasındaki tellerin açılmasını ben kaç defa kapattırdım. Kapattırmama rağmen devamlı açılıyor. Burada çok can gitti. Buranın çaresine bakılmasını istiyoruz artık. Mahalle sakini olarak bu işten bıktık. 400 metre ilerde hemen alt geçit var. Sağlı sollu alt geçitler var. Maalesef insanlar alt geçitleri insanlar kullanmak istemiyor, korkuyor. Tinerci gibi insanlar var. Teli açıp geçiyorlar. Yetkililerden buraya üst geçit yapılmasını irca ediyoruz" diye konuştu.