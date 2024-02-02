Alanya'da güzel havayı fırsat bilen turistler deniz kenarına koştu
Alanya'da kışı yaşayan şehirleri kıskandıran manzaralar
Polonyalı turist çift:
"Bugün hava çok güzel ve sıcak"
ANTALYA - Sıcak havanın etkisi altında olan Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler güzel havanın tadını çıkarmak için plajın yolunu tutarken, bazıları denize girmeyi ihmal etmedi.
Türkiye'nin doğu ve iç Anadolu bölgelerindeki illerde dondurucu soğuk etkisini sürdürürken, turizm kenti Alanya'da yazdan kalma bir hava etkili oldu. Hava sıcaklığının 15 dereceye yaklaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na giderek güneşli havanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar kum üzerinde güneşlenmeyi ve deniz kenarında yürüyüş yapmayı, bazı turistler ise sıcaklığı 17 derece ölçülen denize girmeyi tercih etti. Plajda bazı yabancı turistler çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakitler geçirdi.
"Bugün hava çok güzel ve sıcak"
Polonya'dan Alanya'ya tatil için geldiklerini belirten Paula ve Mariusz Poznanska çifti ise "Bugün hava çok güzel ve sıcak. Plajda birçok turist var. Alanya'yı seviyoruz. Türkiye çok güzel bir ülke" ifadelerini kullandı.
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