Alanya'da hayvanseverlerden sokak hayvanları yasa teklifine tepki - Son Dakika
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Yerel

Alanya'da hayvanseverlerden sokak hayvanları yasa teklifine tepki

Alanya'da toplanan hayvanseverler, sokakta yaşayan hayvanların toplanması, yuvalanması ve yuvalanmayan köpeklerin belli bir zaman sonra öldürülmesini içeren yasa teklifine tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi.

23.05.2024 20:19
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Alanya'da hayvanseverlerden sokak hayvanları yasa teklifine tepki

Alanya'da vatandaşlar hayvanseverler için tek ses oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hayvanseverler başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasının amaçlandığı yasa teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Alanya'da toplanan hayvanseverler, sokakta yaşayan hayvanların toplanması, yuvalanması ve yuvalanmayan köpeklerin belli bir zaman sonra öldürülmesini içeren yasa teklifine tepki göstermek amacıyla Atatürk Anıtı önünde eylem düzenledi. Hayvanseverler "Candostlarımızı ölüme göndermeyeceğiz", "Sokaktayım yanındayım" yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attı.

"Yapmanız gerekenlerin hiçbirini yapmayıp hayvanları hedef gösteremezsiniz"

İstanbul, Ankara, Antalya ve Datça'da eş zamanlı olarak düzenlenen eylemin Alanya ayağında ise hayvanseverler adına Avukat Ali Can Atalay basın açıklaması okudu. Atalay, "Ötenazi, uyutma, doğal yaşam alanı, Avrupa modeli" gibi yumuşatılmış ifadelerle ile sokakta yaşayan köpeklerin ömür boyu hapsedilmesine ve öldürülmesine yönelik "etik dışı ve kanun dışı" uygulamaları protesto etmek, hayvanların yalnız olmadığını haykırmak için buradayız. Yüzyıllardır köpeklerle paylaştığımız bu sokaklarda dostlarımızın yanındayız. Eş zamanlı olarak İstanbul'la birlikte Ankara'da Alanya'da Antalya'da ve Datça'da bileşenlerimiz ve hayvan hakları savunucuları, tasarının geri çekilmesi için sokaktayımyanındayım eylemleriyle toplumsal direnişin sesini ülke çapında yükseltiyor. Hissiz birer eşyaymış gibi, hayvanların kataloglardan, internetten, merdivenaltından yasal ve yasadışı üretimine, satışına ve ticaretine izin vermeyip hayvan terk etme fiillerine caydırıcı cezalar getirmeyen yasa yapıcıların sorumluluğunu köpeklere yıkamazsınız. Barınaktan hayvan sahiplendirme bilincini aşılamayan, hayvanlarla beraber yaşamanın yükümlülükleri konusunda sistemli bir şekilde farkındalık ve eğitim çalışmaları yapmayan yerel ve merkezi yönetimlerin yükünü köpeklere atamazsınız. Halihazırda yasalara aykırı şekilde işleyen dev "toplama merkezlerinin" ihalelerine ve inşaatlarına halkın vergileriyle binlerce dolar harcayan ve bu tesisleri "ölüm kampları" şeklinde kullanan belediye başkanlarının rant hırslarını köpeklerden çıkaramazsınız. Sokaktaki dostlarımızı öldürmeyi hedefleyen tecrit ve katliam tasarısı meclisten geri çekilene kadar her gün sokaklarda olacağız. Yapmanız gerekenlerin hiçbirini yapmayıp hayvanları hedef gösteremezsiniz. Yok etmeye çalıştığınız milyonların hak ve adalet anlayışı, beraber yaşamayı nesilden nesile aktarmaya devam eden kültürel kodlarımız buna izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da hayvanseverlerden sokak hayvanları yasa teklifine tepki - Son Dakika

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