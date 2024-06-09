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Alanya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından helikopter destekli yapılan geniş kapsamlı narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, bir miktar para ve silah ele geçirilirken, 3 aşamalı uygulama gerçekleştirildi. 41 araca cezai işlem uygulanırken, 12 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri tarafından 7 Haziran tarihinde ilçe genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla eş zamanlı olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile 2 Özel Harekat Unsuru olmak üzere toplam 43 ekip, 530 personel ve 4 Narkotik Madde Arama Köpeği ile helikopter destekli geniş kapsamlı narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Üç aşama olarak gerçekleşen operasyonlarda birinci aşamada eş zamanlı olarak hava destekli 15 şahsın yakalanmasına yönelik şüpheli ve aranan şahısların ikametlerinde detaylı arama, ikinci aşamada yat-tur tekneleri ile deniz araçlarına yönelik kapsamlı arama, üçüncü aşamada umuma açık işletmeler ile eğlence merkezlerine ve 4 ayrı noktada yapılan şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde uygulamalar yapıldı. Yapılan operasyonlarda polis ekipleri tarafından bin 288 şahıs, 189 araç, 23 tur teknesi, 36 umuma açık işletme sorgulandı.

15 uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen ikamette yapılan aramada bin 850 gram esrar maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, bin 549 kullanımlık Sentetik Kannabinoid maddesi, 14 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 53,63 gram metamfetamin maddesi, 104 adet sentetik ecza maddesi, 4,37 gram kokain maddesi, 4 adet ecstasy maddesi, 1 adet hassas terazi, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 465 TL para ele geçirildi.

Uygulamalarda yapılan operasyonlarda, değişik suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalanırken, 2 yabancı uyruklu yasal kalış hakkı bulunmaya şahıs tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. 41 araca toplamda 207 bin 29 TL cezai işlem uygulanırken, 2 işletmeye evrak eksikliğinde dolayı tutanak düzenlendi.

2 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan, 10 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.