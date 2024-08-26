Alanya'da Hijyen Kurallarına Aykırı İşletme Mühürlendi - Son Dakika
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Alanya'da Hijyen Kurallarına Aykırı İşletme Mühürlendi

Alanya\'da Hijyen Kurallarına Aykırı İşletme Mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yemek firmasına yapılan baskında hijyen kurallarına aykırı hizmet verdiği tespit edilen işletme mühürlendi. İşletmeciye ceza kesilirken, paketlenmiş yemeklere de el konuldu. Denetimler ise aralıksız devam ediyor.

26.08.2024 15:42  Güncelleme: 15:51
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yemek firmasına baskın yapan zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Hijyen kurallarına aykırı hizmet verdiği tespit edilen işletme mühürlendi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlarla olan mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmeyi takibe alan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Halk sağlığının ve hijyen şartlarının yok sayıldığı işletme kapatılarak, işletmeci şahsa ise ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda, müşteriye teslim etmeye hazır olarak paketlenmiş yemeklere de el konuldu.

Denetimler aralıksız sürüyor

Denetimler ve mühürleme hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Halk sağlığını ve güvenliğini hiçe sayan, adeta zehir yuvasına dönmüş söz konusu işletme, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. Takip ve denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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