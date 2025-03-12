Alanya'da İstiklal Marşının 104. Yıldönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Alanya'da İstiklal Marşının 104. Yıldönümü coşkuyla kutlandı

Alanya'da İstiklal Marşının 104. Yıldönümü coşkuyla kutlandı Antalya'nın Alanya ilçesin İstiklal Marşı'nın Meclis'te kabul edilmesinin 104. Yıldönümünde Alanya Kültür Merkezinde coşkuyla kutlandı.

12.03.2025 17:48
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Alanya'da İstiklal Marşının 104. Yıldönümü coşkuyla kutlandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesin İstiklal Marşı'nın Meclis'te kabul edilmesinin 104. Yıldönümünde Alanya Kültür Merkezinde coşkuyla kutlandı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yıl Dönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programdan önce fuaye alanında 'Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Savaşı' konulu fotoğraf sergisi yapıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından koordine edilen anma töreninde resim, şiir ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapıldı. Günün anlam ve önemini anlatmak üzere kürsüye Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdürü Adem Gökbelen çıktı. Programda öğrenciler İstiklal Marşının kabulü ile ilgili çeşitli gösteriler düzenledi. Programa katılan protokole ve velilere unutulmayacak bir gün yaşatan öğrenciler herkesten büyük beğeni aldı.

İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu tarafından 1 ay süre boyunca çalışılan ve 300 öğrenciden oluşan özel çalışma gerçekleştirildi. Programın sonunda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve öğrencilerin yapmış olduğu video ile alakalı açıklamada bulunan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz " Bugün 12 Mart, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı. Hasan Çolak Anadolu Lisemiz, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından çok güzel bir program hazırlandı. Çok duygu doluydu. Emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili okullarımızda değişik etkinlikler yaptık. 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' temalı bir çalışma gerçekleştirdik. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu ile bu çalışmayı yürüttük. Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını, bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmayı planladık. Çalışmamız yaklaşık 21 ay hazırlık sürecinde tamamlandı ve toplam 300 öğrenci görev aldı. Bu eşsiz marşın her kıtasını, her dizesini kalbinin derinliklerinde hissederek çalışmalarda yer alan öğrencilerimiz, mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edeceğinin teminatını bizlere vermiş olduğunu gördük. En önemli değerlerimizden olan vatan, millet ve bayrak sevgisini kalplerinin derinliklerine kadar yaşadığı bu çalışmayı izleyen herkese de izlettirmeyi amaçladık. Tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 104 yıldır aynı coşkuyla, gururla okuduğumuz İstiklal Marşımızı bizlere armağan eden Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarına, şehitlerimize ve gazilerimize minnettarlığımızı ifade ediyorum" dedi.

Yapılan programa Törene Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediyesi Başkan Vekili Murat Levent Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da İstiklal Marşının 104. Yıldönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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