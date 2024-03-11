Alanya'da kadın muhtara Kadınlar Gününde hakaret ve tehdit iddiası
Hakaret ve tehdit edilen kadın muhtar Serap Neğiş:
"Kimseden çekinmeyeceğim, korkmayacağım"
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın muhtar, 8 Mart Kadınlar Gününde telefonla eski bir muhtar adayı tarafından hakarete uğrayıp tehdit edildiğini iddia etti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden kadın muhtar, "Kimseden çekinmeyeceğim, korkmayacağım. Kadınlar Gününde olması ayrıca üzücüydü. Bir kadın olarak bu olayı kınıyorum dedi.
Alanya Güller Pınarı Mahallesi Muhtarı Serap Neğiş iddiaya göre, 8 Mart Kadınlar Gününde önceki dönem bir muhtar adayı olan B. G. isimli şahıs ile muhtarlıkta olduğu anda telefonla tartışmaya başladı. B. G. isimli şahıs, muhtar Serap Neğiş'e telefonda hakaretler ederek tehdit etti. Muhtar Neğiş, telefonu kapattıktan sonra olayın şokuyla polis merkezine giderek şikayette bulundu.
"Yakınlarından duyduğuma göre apartmanda broşürümü görmüş. O yüzden de çok sinirlenmiş"
Olayla ilgili konuşan muhtar Serap Neğiş, telefonla konuştuğu şahsın kendisine hakaretler ve küfürler ettiğini söyledi. Olayın ardından polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi olduğunu belirten Neğiş, şahsın önceki dönem mahallede muhtar adayı olan birisinin olduğunu söyledi. Şahsın, seçim çalışmaları kapsamında bir apartmanda kendisinin broşürünü görmesinden dolayı kendisine sinirlendiğini ifade eden Neğiş şöyle konuştu: "Kadınlar Gününde akşam arkadaşlarımla birlikte ofisteydik, çalışıyorduk. Bir telefon geldi. Bilinmeyen numara aradığı için bakıyoruz. Muhtar mısın dedi. Evet dedim. Ofise geldim yoktun, niye yoktun. Seni yaşatmayacağım. Kazandırmayacağım. Arkasından Allah belanı versin ile başlayıp çeşitli hakaretlerde ve küfürlerde bulundu. Ama kim olduğunu bilmediğim için bir şey deme şansım yoktu. Teşekkür ederim dedim kapattım. Ama kötü oldum İster istemez korktum. Başıma ne gelir, akşam saati ne yapılabilir diye düşündüm. Arkadaşım da şahit olduğu için karakola giderek şikayetçi olduk. Daha sonra kendisinin benim mahallemde önceki seçimde aday olan bir şahıs olduğunu öğrendik. Ona çok üzüldüm. Üzerinden 5 yıl geçti. Ne geldi ne tanıştı ne de bir ortamda karşılaştığım birisiydi. Şu anda bir akrabasının aday olması ve kendi yakının da aza olması kaynaklı sinirlendiğini düşünüyorum. Yakınlarından duyduğuma göre apartmanda broşürümü görmüş. O yüzden de çok sinirlenmiş. Sinirlerime hakim olamadım, o yüzden diye cevap veriyormuş."
"Kimseden çekinmeyeceğim, korkmayacağım"
Yaşadığı olayın arkasında duracağını ve süreci takip edeceğini dile getiren Neğiş, Kadınlar Günü'nde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "Kendisinin bu konuda savcılığa sevki yapıldı. Bundan sonraki süreci takip edeceğim. Her şekilde arkasında duracağım. Çünkü bu beni kadın olarak yıpratma ve yıldırma çabasıydı. Ama yılmayacağız, daha da çoğalacağız. Her alanda, her sahada biz de olacağız. Kendisini kınıyorum. Bu mahallede yıllardır yaşayan bir insan olarak şahsına ait olduğunu düşünüyorum. Ailesini bu konuda tabii ki yargılamıyorum. Ama en azından bir daha hiç kimseye yapmasın, yapamasın. Bu da ona ders olsun. Kimseden çekinmeyeceğim, korkmayacağım. Kadınlar Gününde olması ayrıca üzücüydü. Bir kadın olarak bu olayı kınıyorum" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Alanya'da kadın muhtara Kadınlar Gününde hakaret ve tehdit iddiası - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkuteliler Derneği ve Antalya Yörükler Derneği'ni ziyaret ederek yerelden kalkınma konusundaki önemlerini vurguladı. Başkan Böcek, üretimin önemine dikkat çekerek gençleri üretime teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüksek katlı bir binada çıkan yangında en az 43 kişi hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin bir kısmı hastanelere kaldırılırken, bazı bölümlerde yangın hala devam etmektedir. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal'a destek artarak devam ediyor. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın ve yönetimi Uysal'ı ziyaret ederek tam destek verdiklerini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayarak, 650 bin konutun acil dönüşmesi gerektiğini ifade etti.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı. Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, düşmanları hayal kırıklığına uğratmalarını istedi. Ülkede 61 milyon seçmen oy kullanacak ve seçimler saat 18.00'de sona erecek.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışmalar yapacaklarını ve yeni projelerin müjdesini verdi. Yapılacak projeler arasında İncesu Saraycık Mahallesi, Semerkent Toplu Konut Projesi, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da ulusal kanallarda canlı yayınlara katılarak, Kayseri için yapılan projeleri ve yeni 5 yılda beklenen projeleri anlattı.
Balıkesir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın'ın adaylığına tepki gösterdi. Bağımsız aday Ahmet Akın'ın seçim çalışmaları yapmadığı ve ortadan kaybolduğu iddia edildi.
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçimler çerçevesinde Çat ilçesine çıkarma yaparak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Küçükoğlu, Çat halkının AK Parti'ye olan teveccühünün devam ettiğini vurguladı.
Hatay'da muhtar adayı İsmail Bayır, yaptığı görüntülü telefon görüşmesi sonrası ekran fotoğrafındaki yüzü cinsel içerikli fotoğrafların üzerine montajlanarak dolandırıcılar tarafından itibar suikastına uğradı. Dolandırıcılar, 20 bin euro isteyerek Bayır'ı tehdit etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-1' operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, uyuşturucu ve çelik yelek ele geçirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni düzenleniyor. Navalni'nin ekibi, cenaze arabası bulmakta zorlandıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Tören, Moskova'da bir kilisede yapılacak ve canlı yayınlanacak. Ancak Navalni'nin ekibi, tören sırasında sorunlar yaşanabileceğinden endişe duyuyor. Rus yetkililer, muhalif eylemlere sert önlemler alırken, Navalni'nin ölümünü anma girişimleri de tepkiyle karşılandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?