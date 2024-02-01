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Alanya'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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Alanya'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

Alanya\'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, aracın şarampole yuvarlanması sonucunda yaralanan ya da ölen olmadı. Elikesik Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, Citroen marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi ve araç sürücüsü ile beraberindeki kişi yara almadan araçtan çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.02.2024 00:24  Güncelleme: 00:26
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Alanya'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde aracın şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada yaralanan ya da ölen olmadı.

Kaza, Elikesik Mahallesi yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ADG 903 plakalı Citroen marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki 4 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü ve beraberindeki şahıs kendi imkanlarıyla yara almadan aracın içinden çıkmayı başardı. Araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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