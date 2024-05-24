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Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Alara Mahallesi Alara Han Kalesi Yolu bölgesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler bir helikopter, 4 arasöz, 2 Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi İtfaiye ekibi ile müdahale edilerek söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmasının yapılırken, yangın sonucunda yaklaşık 8 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.