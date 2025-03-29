Alanya'da şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Alanya\'da şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Şehit Coşkun Nazilli'nin ailesine ve Gazi Mahmut Şanlı'ya Ramazan Bayramı ziyaretinde bulundu.

29.03.2025 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Şehit Coşkun Nazilli'nin ailesine ve Gazi Mahmut Şanlı'ya Ramazan Bayramı ziyaretinde bulundu.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ramazan Bayramı vesilesiyle ilçede bulunan şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti. İlk olarak şehit Coşkun Nazilli'nin annesi Sultan Nazilli'yi evinde ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer, Sultan teyzenin bayramını kutlayarak dualarını aldı. Ardından, Gazi Mahmut Şanlı ve ailesiyle bir araya gelen Kaymakam Ürkmezer, gazi ile sohbet ederek kendisinin ve ailesinin Ramazan Bayramını kutladı. Bayram ziyaretlerinden sonra, Şehit Memiş Can'ın kardeşi olan ve yakın zamanda hayatını kaybeden Mustafa Can'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Ürkmezer, aileye başsağlığı ve sabır dileyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramını kutlayan Kaymakam Ürkmezer, "Milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve bu uğurda gazi olan kahramanlarımız, bizim için en değerli varlıklardır. Bu mübarek Ramazan Bayramı'nda Şehit Coşkun Nazilli'nin annesi Sultan teyzemizi ve Gazimiz Mahmut Şanlı ile ailesini ziyaret ederek bayram sevincini paylaştık. Devletimizin sıcak elini ve milletimizin vefasını hissettirmek boynumuzun borcudur. Bu vesileyle, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kaymakam Fatih Ürkmezer'e ziyareti sırasında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Aksoy ve SHM personeli eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Fatih Ürkmezer, Nazilli, Alanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika

Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç’a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı
Trump ile Zelenskiy’i birbirine düşüren nadir toprak elementleri anlaşmasında ilk resmi öneri Trump ile Zelenskiy'i birbirine düşüren nadir toprak elementleri anlaşmasında ilk resmi öneri
İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan 53 kişi daha tutuklandı İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan 53 kişi daha tutuklandı
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Başlarına kötü şeyler gelecek Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Başlarına kötü şeyler gelecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
Yemen’de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi Yemen'de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi
Nefesler tutuldu İşte dev derbinin 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin 11'leri
İran’dan Trump’ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt
RTÜK Başkanı’ndan CHP Genel Başkanı’na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir RTÜK Başkanı'ndan CHP Genel Başkanı'na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir
Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

19:18 Nefesler tutuldu İşte dev derbinin 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin 11'leri
17:50 İran’dan Trump’ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt
17:31 RTÜK Başkanı’ndan CHP Genel Başkanı’na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir RTÜK Başkanı'ndan CHP Genel Başkanı'na Tepki: Hiç Kimse Emir Eri Değildir
16:39 Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
00:20 Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
00:17 Yemen’de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi Yemen'de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi
23:38 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
23:22 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Başlarına kötü şeyler gelecek Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Başlarına kötü şeyler gelecek
23:05 İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan 53 kişi daha tutuklandı İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan 53 kişi daha tutuklandı
23:02 Trump ile Zelenskiy’i birbirine düşüren nadir toprak elementleri anlaşmasında ilk resmi öneri Trump ile Zelenskiy'i birbirine düşüren nadir toprak elementleri anlaşmasında ilk resmi öneri
22:59 Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç’a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 19:25:45. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement