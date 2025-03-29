Alanya\'da şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Şehit Coşkun Nazilli'nin ailesine ve Gazi Mahmut Şanlı'ya Ramazan Bayramı ziyaretinde bulundu.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ramazan Bayramı vesilesiyle ilçede bulunan şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti. İlk olarak şehit Coşkun Nazilli'nin annesi Sultan Nazilli'yi evinde ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer, Sultan teyzenin bayramını kutlayarak dualarını aldı. Ardından, Gazi Mahmut Şanlı ve ailesiyle bir araya gelen Kaymakam Ürkmezer, gazi ile sohbet ederek kendisinin ve ailesinin Ramazan Bayramını kutladı. Bayram ziyaretlerinden sonra, Şehit Memiş Can'ın kardeşi olan ve yakın zamanda hayatını kaybeden Mustafa Can'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Ürkmezer, aileye başsağlığı ve sabır dileyerek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramını kutlayan Kaymakam Ürkmezer, "Milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ve bu uğurda gazi olan kahramanlarımız, bizim için en değerli varlıklardır. Bu mübarek Ramazan Bayramı'nda Şehit Coşkun Nazilli'nin annesi Sultan teyzemizi ve Gazimiz Mahmut Şanlı ile ailesini ziyaret ederek bayram sevincini paylaştık. Devletimizin sıcak elini ve milletimizin vefasını hissettirmek boynumuzun borcudur. Bu vesileyle, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kaymakam Fatih Ürkmezer'e ziyareti sırasında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Aksoy ve SHM personeli eşlik etti. - ANTALYA