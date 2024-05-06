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Alanya'da turistler sıcak havanın keyfini sahilde çıkardı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta başında etkili olan sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahile gitmeyi tercih ederek denize girip güneşlendi.

Antalya'nın önemli turizm bölgelerinden Alanya'da yüksek hava sıcaklığı etkili oldu. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 27 dereceye kadar yükselirken, yerli ve yabancı turistler güzel havanın tadını çıkarmayı ihmal etmedi. İlçede dünyaca ünlü Damlataş Plajı yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği yer oldu. Bazı turistlerin sahilde güneşlendiğini, bazılarının da denize girdiği gözlemlendi. Bazı turistlerin ise cep telefonlarıyla fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdiği görüldü.

"Alanya'nın denizi ve güneşi güzel"

Almanya'nın Nürnberg kentinden Alanya'ya tatile geldiğini belirten Carsta Merkel (60), Alanya'nın beğendiğini ifade ederek Alanya'ya her yıl geldiğini, güneşini ve denizinin güzel olduğunu dile getirdi.