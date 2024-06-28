Alanya'da Uluslararası Dostluk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da Uluslararası Dostluk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Alanya\'da Uluslararası Dostluk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Dostluk Festivali'nde Gürcistan'dan gelen dans ekipleri büyüleyici gösteriler sergiledi. Festivalde dostluk mesajları verildi ve renkli görüntüler oluştu.

28.06.2024 15:18  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Uluslararası Dostluk Festivali renkli görüntülere sahne olurken, dostluk mesajı verildi.

İskele'deki Şelale Meydanı'na kurulan alanda yapılan festivalde Gürcistan'dan gelen 20 ekip, 29 farklı gösteri sergileyerek izleyenleri büyüledi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyesi Haydar Uyar, Gürcistanlı dansçılar ve eğitmenler Atatürk Anıtı Önü'nden İskele Şelale Meydanı'na kadar "Dostluk Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Burada açılış konuşması yapan Belediye Meclis Üyesi Haydar Uyar, "Gürcistan'dan gelen değerli komşularımız hepiniz bu güzel festivale hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gürcistan'nın bağrından kopan dans ekipleri bizlere yapacakları gösterileri biliyoruz ki sadece bir eğlence değil, aynı zamanda Gürcistan'ın tarihini, köklerini ve kültürünü de yansıtan bir mozaiktir" dedi. Dostluk rüzgarlarının estiği festival, renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Gürcistan, Alanya, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da Uluslararası Dostluk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Uluslararası Dostluk Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement