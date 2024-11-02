Alanya'daki Mera Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Alanya'daki Mera Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde mera arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, bahçe temizliği için ateş yakan bir vatandaşın rüzgarın etkisiyle yangını kontrol edememesi sonucu meydana geldi. Yangında 500 metrekarelik alan zarar gördü ve bazı meyve ağaçları yandı.

02.11.2024 15:04  Güncelleme: 15:08
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Alanya'da merada çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, bugün 12: 00 sıralarında Alanya'nın Bektaş Mahallesi Ali Bodalar mevkiinde mera arazinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bahçe kenarını temizlemek için ateş yakan vatandaş, rüzgarın etkisiyle yangının mera arazisine sıçramasına müdahale edemedi. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki komşular yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya itfaiye ekipleri yangını yerleşim yerlerine gitmeden söndürmeyi başardı.

Yangın, 500 metrekarelik alanı yok ederken, bazı meyve ağaçlarının yanmasına sebep oldu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alanya\'daki Mera Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İHA

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