Alanya\'da 23 Nisan kutlamalarında protokol TCG GÖKSU Fırkateyni\'ni ziyaret etti

Yerel

Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan İlçe protokolü, TCG GÖKSU Fırkateyni'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Alanya Limanına demirleyen, TGC GÖKSU (F-497) Fırkateyni, ilçe protokolü ile vatandaşları ağırladı. Buradaki öğle yemeği programına, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve şehit aileleri ile gaziler katıldı. Yemek sonrasında Fırkateyn Komutanı Deniz Albay Çağlar Kılıç, protokol üyelerine geminin bölümlerini gezdirdi ve kısımlar hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Ürkmezer ile Başkan Özçelik, mürettebat ve vatandaşlarla sohbet ederek, bayramı kutladı. Kaymakam Ürkmezer, seyir defterini imzaladı. Komutan tarafından protokole gemi kepi hediye edildi. Ziyaret sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Özçelik'e ziyaret

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i makamında ziyaret eden TGC Göksu Fırkateyni Komutanı Deniz Albay Çağlar Kılıç, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Deniz Binbaşı Tevfik Kerim Kaya ve Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Çevik de yer aldı. Başkan Özçelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ulusal ve uluslararası sularda icra ettikleri onurlu görevlerinden dolayı komutanları tebrik etti. - ANTALYA