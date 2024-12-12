Alanya, WTM Londra Fuarı'nda Jet2 ile Tanıtım Projesi Başlattı - Son Dakika
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Alanya, WTM Londra Fuarı'nda Jet2 ile Tanıtım Projesi Başlattı

Alanya, WTM Londra Fuarı\'nda Jet2 ile Tanıtım Projesi Başlattı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, WTM Londra Turizm Fuarı'nda Jet2 ile stratejik bir tanıtım ortaklığı başlatarak Alanya'nın dijital ve geleneksel yollarla tanıtımını hedefliyor. Proje ile 2025'deki turist sayısını artırmayı planlıyor.

12.12.2024 16:27  Güncelleme: 16:37
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WTM Londra Turizm Fuarı'nda Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tarık Özçelik'in bir ilke imza atmasıyla başlayan, Jet2 ile stratejik tanıtım ortaklığı projesinin ilk paylaşımı gerçekleşti.

Dünyanın en önemli seyahat fuarlarından olan WTM Londra Turizm Fuarı'nda Alanya için fuar süresince çok sayıda görüşmeler yapan Alanya Belediye ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'nın dijital ve geleneksel yollarla tanıtılması için, Jet2 Holidays CEO'su Steve Heapy ile, Alanya'ya 2025 yılında gelecek turist sayısını artırmayı amaçlayan kapsamlı bir tanıtım projesini hayata geçirmişti. Bu projeyle, 2024 yılı Aralık ayı ve 2025 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 4 aylık bir dönemde Alanya, Jet2 Holidays tarafından çeşitli kanallarla İngiltere'de tanıtılacak. Bu süre zarfında Alanya'nın, sosyal medya üzerinden ve Jet2'nun İngiltere genelindeki 12 farklı şehirde bulunan satış ofisleri tarafından tanıtımı hedefleniyor.

26 milyon kişiye Alanya reklamı ulaştırılacak

2025 yılında Alanya hedeflerinde yüzde 4'lük bir büyüme öngören Jet2 Holidays yetkilileri, bu projeyle elde edilecek her bir yüzdelik artışın Alanya'nın ve ALTAV'ın tanıtım başarısını temsil edeceğini belirtti. Firma, bu projeyle portföyünde bulunan 26 milyonluk misafir kitlesinin dikkatini Alanya'ya çekmeyi amaçlıyor. Londra Fuarı'nda görüşülen Steve Heapy, Alanya'nın Jet2 için stratejik bir destinasyon olduğunu ve büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu ifade etti. Jet2, 2025 yılında Bournemouth Havalimanı'ndan yeni bir uçak seferi ekleyerek Alanya'ya yönelik hedeflerini büyütme konusundaki ciddiyetini de ortaya koydu.

Özçelik: "Uluslararası pazarlarda gücümüzü artırıyoruz"

Anlaşmanın ardından çalışmaların başlamasıyla ilgili bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Attığımız tanıtım tohumları yeşermeye başladı. Alanya, önümüzdeki günlerde çok daha iyi yerlere gelerek tur operatörleriyle iş birliğini sürdürecektir. Bu proje, şehrimizin uluslararası pazarlardaki gücünü artıracak önemli adımlardan biri oldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya, WTM Londra Fuarı'nda Jet2 ile Tanıtım Projesi Başlattı - Son Dakika

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