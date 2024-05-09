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Alanya'ya sezonun ilk yolcu gemisi demir attı

Bahama bayraklı yolcu gemisi bin 730 yolcu ve 765 personeli ile Alanya'ya geldi

ANTALYA - Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol Limanı'ndan yola çıkan Marella Discovery isimli ve Bahama bayraklı yolcu gemisi bin 730 yolcu ve 765 personeli ile sabah saatlerinde Alanya Limanına demir attı. 265 metre boyundaki yolcu gemisi iskeleye yanaştıktan sonra karaya ayak basan turistler giriş kontrollerin ardından yolcu salonundan çıkış yaptı.

Turistler ilçenin tarihi ve önemli yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde ise Alanya'dan ayrılarak Rhodos Limanı'na hareket edecek.

"Türkler çok misafirperver"

Gemiden bulunan yolculardan İngiliz vatandaşı Kim Tailforth, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Türk insanları çok misafirperver. Sürekli gülüyorlar. Bu beni çok sevindiriyor. Buraya gelmemde önemli bir etken oldu" dedi.

"Alanya çok etkileyici bir yer"

Bir başka İngiliz yolcu Trevor Moss ise Alanya'ya yolculuklarının çok iyi geçtiğinden bahsederek, "Marmaris'ten Kıbrıs'a ve sonra Alanya'ya geldik. Alanya çok etkileyici bir yer, çok güzel görünüyor. Bence İngilizler buraya gelmeli. Daha önce birçok kez İstanbul ve Antalya'ya geldim birkaç hafta önce. Burada insanlar arkadaşça davranıyor" diye konuştu.