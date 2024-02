Alaplı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Yerel

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeye göre Alaplı Belediyesi Personel Ltd.Şti.'de çalışan işçinin en düşük maaşı 16 bin 795 liradan 32 bin liraya, kadrolu işçinin en düşük maaşı ise 22 bin 200 liradan 37 bin liraya yükseldi.

'İşçi Başkan Tekin'i bağrına bastı'

Alaplı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi bugün Alaplı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemek programı sonrasında imzalandı. Belediye işçileri tarafından meşale ve sloganlarla karşılanan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, salona alkışlar eşliğinde girdi.

'Alaplı Belediyesi'nin 58. kuruluş yıl dönümü'

Programda yaptığı konuşmada, 1966 yılında kurulan Alaplı Belediyesi'nin bu yıl 58. Yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 'başta kurucu Belediye Başkanımız Eyüp Yaman olmak üzere, Fahrettin Yazgan, Mehmet Sözer, Seçkin Tekin, Ahmet Zeki Atalay, Sedat Atalay, Muhabbet Tezel, Nevzat Çimenoğlu, Faruk Çaturoğlu ve Ekrem Yazıcı'ya belediyemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, hayatını kaybetmiş olan Belediye Başkanlarımıza Allah'tan rahmet, halen aramızda olanlara da uzun ömürler diliyorum. Hepsinden Allah razı olsun' dedi.

İşçi'ye yüzde 90 zam'

Personelimizin her türlü hak ve alacaklarını 'alın teri kurumadan' ödeme konusunda hassas olduklarını belirten Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; 'Alaplı Belediyesi olarak her zaman emeğin en yüce değer olduğunu savunduk ve çalışanlarımıza 10 yıldır emeklerinin karşılığını verme gayreti içerisinde olduk olmaya da devam edeceğiz. İsteğimiz belediyenin en temel taşı olan ve kar-kış, gece-gündüz sokakta çalışan kardeşlerimizin bu konuda mağduriyet yaşamamasıdır. İlçemizin her noktasına emeği dokunan mesai arkadaşlarıma Alaplı halkı adına teşekkür ediyorum' dedi.

İşçimizi enflasyona karşı ezdirmedik'

Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana işçilerini enflasyona karşı ezdirmediklerini ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; 'göreve geldiğimiz günden bu yana işçimizin maaşını bir saat bile geciktirmeden ödedik. İşçimizi kimseye muhtaç etmedik. Biz göreve geldiğimizde şirket işçimiz asgari ücretle çalışıyordu. Biz hiç b ir işçimizi asgari ücretle çalıştırmadık. İmkanlarımız dahilinde işçimize en yüksek maaşı vermeye çalıştık' dedi.

'Biz bir aileyiz'

Göreve geldikleri günden bu yana hiçbir işçimize karşı 'sen şu partilisin yada bu partilisin' yönünde siyaset yapmadığını ve herkesin düşüncesine saygı duyduklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; 'Değerli işçi kardeşlerim. Biz bir aileyiz. Yeri geldi kar yağdığında soğukta beraber çalışıp, beraber sabahladık. Yağmur yağdı, sel oldu birlikte uykusuz kaldık. Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Alaplı'mızın gelişmesinden en büyük pay hiç kuşkusuz ki sizlerin. Bundan sonra da nasip olursa birlikte çalışıp, birlikte olacağız' dedi.

Karataş, İşçi dostu başkanımız Nuri Tekin'e teşekkür ediyoruz'

Programda işçilere hitaben bir konuşma yapan Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş; 'Bugüne kadar her zaman işçisinin yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Nuri Tekin'e teşekkür ediyorum. Yaptığımız her sözleşmede imkanlar dahilinde işçimize en yüksek maaşı vermeye özen gösterdiler. Başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu. Bizde zamanı geldiğinde başkanımızın yanında olacağız. Ek protokolümüzün işçilerimize ve Belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyor, işçiden yana olan işçi dostu Belediye Başkanımıza ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum' dedi. - ZONGULDAK