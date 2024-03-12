Alaplı\'da İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Programı Düzenlendi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Alaplı Karşıyaka Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı; saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasından sonra öğrencilerin hazırladığı ve oynadığı tiyatro gösterisi sahnelendi. Burada gazetecilere açıklamada bulunun Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Alaplı Karşıyaka Ortaokul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından bir program düzenlendiğini belirterek, "Çok güzel bir program oldu. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Allah'ın izni ile asımın nesli bu ülkeyi Mehmet Akif Ersoy'un özlediği şekilde yönetecek ve uygar milletler seviyesine çıkaracak" dedi.

Programa Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, Jandarma Komutanı Teğmen İbrahim Guzgun,İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ile program son buldu. - ZONGULDAK