Alaplı\'da Trafik Cezaları Esnafı Zor Durumda

08.03.2026 13:25
Alaplı'daki esnaflar, artan trafik cezalarının etkisiyle zor durumda, net kriterler talep ediyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde araç müzik sistemlerine yönelik uygulanan trafik cezalarının artması, ses sistemi montajı ve satışı yapan esnafı zor durumda bıraktı. İlçede bir araya gelen esnaflar, denetimlere karşı olmadıklarını ancak uygulamanın daha açık ve makul kriterlerle yapılmasını istedi.

Toplantıya görüntülü olarak katılan Eylem Ertuğrul, modifiye konusunda bilimsel kriterlere dayalı net bir mevzuat olması gerektiğini belirterek, sürücüler ve esnaf için kuralların açık şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ertuğrul, konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi vereceğini ifade etti.

Esnaflardan Cihan Turan ise son uygulamalar nedeniyle işlerin büyük ölçüde düştüğünü belirterek, "Siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz. Denetimlere karşı değiliz ancak belirli bir desibel sınırı gibi standartlara ulaştırılabilir" dedi.

Diğer esnaflar da müşterilerin ceza korkusuyla alışveriş yapmaktan çekindiğini belirterek, belirsizliğin ortadan kaldırılması ve sektörü mağdur etmeyecek bir düzenleme yapılmasını talep etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Trafik, Yerel, Son Dakika

