Alaplı\'da yoğun yağışlar deniz çamur rengine büründü

Yerel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son günlerde meydana gelen yoğun yağışlar, deniz çamur rengini aldı.

Yağışların ardından Alaplı'nın dereleriyle birleşen deniz, iki farklı renge büründü. Yağmur sularının dereler aracılığıyla denize karışması sonucu ortaya çıkan bu doğa olayı, denizin bir kısmında kahverengi ve bulanık bir su tabakası oluştururken, diğer kısmında ise mavi ve berrak bir su gözlendi. - ZONGULDAK