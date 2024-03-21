Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, daire müdürleri ve basın mensuplarına iftar yemeği verdi

Zonguldak'ın Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, ilçede görev yapan daire Müdürleri ile Basın mensuplarına iftar yemeği verdi.
Alaplı Alabalık Tesislerinde düzenlenen yemeğe Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Güneri, Alaplı Hakimi Berkay Dindar ve Hakim Aslıhan Dindar, Jandarma Komutanı İbrahim Kuzgun, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Dr. Hatice Burçin Şolt, İlçe Emniyet Amiri Baki Acar, Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik ve ilçede görev yapan gazeteciler katıldı.
İftar programında yaptığı konuşmada, dostlukların sevgi ile beslendiği mübarek Ramazan ayında bir arada olmanın vermiş olduğu derin mutluluk ve hissiyat içinde olduğunu belirten Kaymakam Selçuk Köksal, düzenlenen iftar programına iştirak eden katılımcılara teşekkür etti. - ZONGULDAK
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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