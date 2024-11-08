Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Özel Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu özel öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılında 101 öğrenciyle yemekte buluşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu özel öğrencileri de unutmadı. Başkan Öküzcüoğlu, 12 engelli öğrenciyle öğle yemeği sofrasında buluşarak onlarla ilgilenme imkanı buldu. Kongre Parkında öğrencilerle buluşmaları devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Alaşehir Kongre Parkımızda öğrencilerimizi misafir etmeye devam ediyoruz. Bugün de 12 tane özel çocuğumuzu misafir ettik, onlarla öğlen yemeklerimizi paylaştık. Hayırsever vatandaşlarımızdan isterlerse sponsor olmalarını istiyoruz, katılmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızı etkinliğe destek vermesini bekliyoruz. Etkinliklerimiz aralıksız devam edecek" dedi. - MANİSA