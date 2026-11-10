Alaşehir’de Atatürk sevgisine yağmur engel olamadı - Son Dakika
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Alaşehir’de Atatürk sevgisine yağmur engel olamadı

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Alaşehir’de Atatürk sevgisine yağmur engel olamadı
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yağmur altında gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Belediye Başkan Vekili Erdil Dağdelen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Yalı, kurum amirleri, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nın ikinci bölümü, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye CumhuriyetiAlaşehirManisaYerelSon Dakika

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