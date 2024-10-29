Alaşehir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlaması: 101 Öğrenciye Öğle Yemeği İkramı - Son Dakika
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Alaşehir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlaması: 101 Öğrenciye Öğle Yemeği İkramı

Alaşehir\'de Cumhuriyet Bayramı Kutlaması: 101 Öğrenciye Öğle Yemeği İkramı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, başkan Ahmet Öküzcüoğlu, cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla 101 öğrenciye öğle yemeği ikram etti. Öğrenciler, bu jest için başkana teşekkür etti.

29.10.2024 14:38  Güncelleme: 14:41
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı kutlamalarında görev alan 101 öğrenciye Alaşehir Belediyesi tarafından öğlen yemeği ikram edildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Atamız cumhuriyeti kurduktan sonra cumhuriyeti gençlerimize emanet etti. Biz de gençlerimizle beraber bugün Atamızı andık. Onlara düşen görev ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyetimize sahip çıkmak." dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde Alaşehir Belediyesi cumhuriyet kutlamaları etkinliklerinde görev alan 101 öğrenciye cumhuriyetin 101. yıldönümünde öğlen yemeği ikram etti. Okullardan seçilen 101 öğrenciye Alaşehir Belediyesi Kongre Parkında, üstünde 101. yıl yazan tişörtler ve yeşil bir çevre için tohumlar hediye eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu öğrencilere öğlen yemeği ikramında bulundu.

Yemeğe katılan öğrenciler ise Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na sağladığı imkan ve ikramlar için teşekkür etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği cumhuriyetin 101. yılında öğrencilere bir jest yapmak istediklerini belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutladık. Bundan tam 101 yıl önce Atamız Cumhuriyeti bugün ilan etti. Biz bugün belediye olarak Cumhuriyet bayramı etkinlikleri çerçevesinde 101. yıl dönümü nedeniyle bayram etkinliklerine katılan 101 öğrencimizi Alaşehir Belediyesi Kongre Parkı Sosyal Tesisleri'nde ağırladık. Öğlen yemeği verdik. Atamız cumhuriyeti kurduktan sonra cumhuriyeti gençlerimize emanet etti. Biz de gençlerimizle beraber bugün Atamızı andık. Onlara düşen görev ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyetimize sahip çıkmak. Atatürk ilke ve inkılaplarını devrimlerini yaşatmak. İki mavi gözün ışığında ilerlemek olacak. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaşehir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlaması: 101 Öğrenciye Öğle Yemeği İkramı - Son Dakika

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