Alaşehir'de Kızılay'dan 200 aileye Ramazan yardımı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi 200 aileye Ramazan ayı dolayısıyla yardım yapıldı.

Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi, tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için yardımlarına başladı. İhtiyaç sahibi aileler, Alaşehir Kızılay Şubesinin zemin katında kurulan 'Kızılay Butik'ten giyecek alabiliyor. 200 aileye yapılacak yardımla ilgili konuşan Alaşehir Kızılay Şubesi Başkanı Nedim Yamak, "Genel merkez tarafından gönderilen her yaşa hitap edebilen, giyecekleri 200 vatandaşımıza ulaştıracağız. İhtiyaç sahibi aileler, her yaşa uygun olan giyeceklerini, Kızılay Butik'ten alabilecekler" dedi. - MANİSA