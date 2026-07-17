Alaşehir’de 2 bin kişi şehitler için aynı sofrada buluştu - Son Dakika
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Alaşehir’de 2 bin kişi şehitler için aynı sofrada buluştu

Alaşehir’de 2 bin kişi şehitler için aynı sofrada buluştu
17.07.2026 14:40  Güncelleme: 14:45
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Manisa Büyükşehir ve Alaşehir belediyeleri iş birliğiyle düzenlenen programda yaklaşık 2 bin kişi şehitler anısına bir araya geldi. Kur’an tilaveti, dualar ve şehit fotoğrafları sergisiyle kahramanlar anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesinin iş birliğiyle Alaşehir'de şehitler anısına düzenlenen programda yaklaşık 2 bin kişi aynı sofrada buluştu. Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve şehit fotoğraflarının yer aldığı sergiyle kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi iş birliğinde Alaşehirli şehitlerin anısına Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla yemek programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda, meydanda kurulan şehit fotoğrafları sergisi de ziyaret edildi.

Programa, Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nuri Keser, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öncesinde Kaymakam Ercan Öter ile Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezerek incelemelerde bulundu. Daha sonra şehit aileleri ve gazileri tek tek karşılayan Öter ile Öküzcüoğlu, davetlilerle sohbet etti. Kaymakam Öter, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek en kısa sürede aile ziyaretleri gerçekleştireceklerini ifade etti.

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nuri Keser, organizasyonun ortaya çıkış sürecini anlatarak, şehit kardeşinin ölüm yıl dönümü dolayısıyla lokma hayrı yapmayı planladığını ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız'ın tüm şehit yakınları ve gazileri kapsayan bir yemek organizasyonu önerdiğini söyledi. Keser, gerçekleştirilen programdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun destekleriyle Alaşehir'de ikamet eden ve kabirleri bulunan tüm şehitleri anmak, şehit yakınları ile gazileri bir araya getirmek amacıyla programı düzenlediklerini belirtti. Yıldız, amaçlarının şehitleri unutmamak, onlar için dua etmek ve şehit aileleri ile gazilerin her zaman yanlarında olduklarını göstermek olduğunu ifade etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikram edildi.

Program, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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