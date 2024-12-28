Alaşehir'e Mevsimin İlk Karı Yağdı

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Alaşehir'e mevsimin ilk kar yağışı başladı

MANİSA - Manisa'nıın Alaşehir ilçesine mevsimin ilk kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışı, Alaşehir ilçe merkezinde sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Dün gece başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle merkezde birikmeyen kar yağışı, çocukları yinede sevindirdi. Sabah araçların üzerinde azda olsa birikmiş olan kar ile kar topu oynayan çocuklar büyük bir mutluluk yaşarken, kar yağışı vatandaşları da sevindirdi.

Kar yağışının kuraklığa karşı büyük bir nimet olduğunu değerlendiren vatandaşlar, sevinçlerini dile getirdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk olmadığı ve kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenildi.