Alaşehirli terzilerde yeni başkan Mustafa Koç oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Alaşehirli terzilerde yeni başkan Mustafa Koç oldu

14.03.2022 10:10
Alaşehirli terzilerde yeni başkan Mustafa Koç oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Terziler, Tuhafiyeciler, Manifaturacılar, Konfeksiyoncular, Giyim Sanatkarları, Hırdavatçılar, Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanlığı kongresinde yeni başkan 156 oy alan Mustafa Koç oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Terziler, Tuhafiyeciler, Manifaturacılar, Konfeksiyoncular, Giyim Sanatkarları, Hırdavatçılar, Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanlığı kongresinde yeni başkan 156 oy alan Mustafa Koç oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Terziler, Tuhafiyeciler, Manifaturacılar, Konfeksiyoncular, Giyim Sanatkarları, Hırdavatçılar, Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanlığı kongresi gerçekleştirildi. Mustafa Koç, Mehmet Uyan ve Hüseyin Koyuncu olmak üzere 3 adayın yarıştığı seçimlerde 16 yıl odanın başkanlığını yürüten Adnan Işık aday olmadı. 364 üyeden 323 üyenin oy kullandığı seçimlerde eski yönetimde yaklaşık on yıldır görev alan Mustafa Koç seçimde 156 oy alarak yeni başkan seçildi. Diğer adaylardan Mehmet Uyan 84 oy alırken, Hüseyin Koyuncu 82 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını belirten yeni başkan Mustafa Koç, "Biz bir aileyiz. Seçim bitti, bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bu dört aylık süreçte beni yalnız bırakmayan yol arkadaşlarım, yönetim kurulu arkadaşlarım sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni yönetimde şu isimler yer aldı: İlhan Karaaslan, Pakize Efe, Ahmet Yaşar, Emre İsbat, Ahmet Karaca ve Nihat Gezgin. - MANİSA

Alaşehirli terzilerde yeni başkan Mustafa Koç oldu
Alaşehirli terzilerde yeni başkan Mustafa Koç oldu

YORUMLAR
500
Sibirya değil Manisa... Don vuran bağlarda buz sarkıtları oluştu Sibirya değil Manisa... Don vuran bağlarda buz sarkıtları oluştu Bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı Bayıra yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mustafa Koç, Esnaf Odası, Alaşehir, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alaşehirli terzilerde yeni başkan Mustafa Koç oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşanır
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Hem anneleri hem babaları öldü: Öksüz ve yetim Ukraynalı bebekler! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:18:18. #1.12#
SON DAKİKA: Alaşehirli terzilerde yeni başkan Mustafa Koç oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement