Albayrak'tan 'Orta Çağ Zihniyeti' Açıklaması - Son Dakika
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Albayrak'tan 'Orta Çağ Zihniyeti' Açıklaması

Albayrak\'tan \'Orta Çağ Zihniyeti\' Açıklaması

Nuh Albayrak, Aydıner'in sözlerini eleştirerek günümüz demokrasi anlayışını savundu.

11.04.2025 14:48
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Aydın'da 'Türkiye Yüzyılında Dış Politika Vizyonu ve Geleceğimiz' konulu konferansa katılan Star Yazarı Nuh Albayrak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner'in akademik personel alımı mülakatı sırasında sarf ettiği öne sürülen sözlerle ilgili olarak, "Hala başkalarının giyimiyle uğraşmak bir Ortaçağ zihniyetidir" açıklamasında bulundu.

Albayrak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki 'Türkiye Yüzyılında Dış Politika Vizyonu ve Geleceğimiz' konulu konferansta konuşmacı olarak katıldı. Albayrak, Türkiye'nin dış politika vizyonu çerçevesinde yürütülen stratejik yaklaşımları ve küresel diplomatik ilişkilerdeki konumunu detaylı bir şekilde değerlendirdi.

"Türkiye önemli bir konumda"

Türkiye'nin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Nuh Albayrak, "Türkiye, bütün emperyalist güçlerin, siyonistlerin menfaatlerinin kesiştiği bir bölgede. Ortadoğu'ya hakimiyet için mutlaka yanında olunması gereken bir ülke. Dolayısıyla Türkiye önemli bir konumda. Bu durum aynı zamanda Türkiye'de yaşayan bizlerin bu vatana sahip çıkmamızın da kolay olmadığı anlamı gözler önüne seriyor. Halkınızın ve sınırlarınızın güvenliğini koruma konusunda kendi kendinize ne kadar yetebildiğiniz, aynı zamanda sizin tam bağımsızlık oranınıza eşdeğerdir" dedi.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun asla emperyalist bir hedef olmadığını belirten Albayrak, savunmada ve diplomaside güçlenen Türkiye'nin, şimdi bölgesel ölçekte hayata geçirdiği adalet ve huzur iklimini, Türkiye Yüzyılı ile birlikte küresel çapta uygulama imkanı bulacağını söyledi.

"Hala başkalarının kıyafetiyle uğraşmak Orta Çağ zihniyetidir"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner'in akademik personel alımı mülakatı sırasında başörtülülerle ilgili beyanlarını hatırlatan Albayrak, "Burası demokratik bir ülkedir. Herkes anayasal ve yasal çerçevede kalmak şartıyla istediği gibi inanmakta ve istediği gibi yaşamaktadır. Hala başkalarının giyimiyle uğraşmak bir Ortaçağ zihniyetidir. ve bu zihniyetin, başta sahipleri olmak üzere kimseye faydası yoktur" dedi.

Konferans, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in, katkılarından dolayı Nuh Albayrak'a plaket takdim etmesiyle sona erdi. ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda düzenlenen konferansa akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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