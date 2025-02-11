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Alemşahlı Kooperatif Genel Kurulu Yapıldı

Alemşahlı Kooperatif Genel Kurulu Yapıldı

Sarıgöl'deki Alemşahlı Sulama Kooperatifi'nin genel kurulunda Ahmet Ur yeniden başkan seçildi.

11.02.2025 10:35
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Alemşahlı Sulama Kooperatifi'nin genel kurulu büyük bir katılımla gerçekleşti. 127 üyenin tamamının iştirak ettiği genel kurulda, Ahmet Ur ortakların güvenoyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Sarıgöl ilçesinde 2012 yılında kurulan Alemşahlı Sulama Kooperatifi'nin Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ahmet Ur'un ortakların güvenoyunu alarak yeniden başkan seçildiği Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulunda, İbrahim Erdal ve Hasan Ulu yer aldı. Kooperatifin Denetleme Kurulu üyeliklerine ise şu isimler seçildi: "İsmail Badem, Levent Ulu ve Ahmet Somak." Üst Birlik Delegeleri olarak da şu isimler belirlendi: "Ahmet Ur, Ahmet Yaprak, Mustafa Çetin, Hüseyin Kınık."

Başkan Ur yeniden başkan seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: "Alemşahlı Sulama Kooperatifi 2024 genel kurulunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 2025 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Katılım sağlayan ve bizleri destekleyen ortaklarımıza teşekkür ediyorum."

Başkan Ur, kooperatifin kuruluşundan bu yana mahalle için birçok işi üyelerin katkılarıyla imece usulüyle yaptıklarını da sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alemşahlı Kooperatif Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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