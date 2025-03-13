Alevi Dernekleri, Suriye'deki Katliamlara Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Alevi Dernekleri, Suriye'deki Katliamlara Karşı Protesto Düzenledi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Alevi dernekleri, Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları protesto etti. Cemevi başkanları ve sivil toplum kuruluşları, katliamların durdurulması için seslerini yükseltti.

13.03.2025 17:36  Güncelleme: 17:48
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Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Alevi dernekleri, Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları protesto etti. Eyrek Cemevi Başkanı Ecevit Savaş, "Bizi yönetenler, Emevi Camisi'nde cuma namazı kılma hayalleri yaşarken mübarek ibadet ve iyilik ayı olan ramazan ayında katliamları durdurmak adına sessiz kalıp hiçbir şey yapmamaktadırlar. Bir grup basın, olayların vahametini gizlemekte ve katledilenleri isyancı olarak niteleyip katliamı meşru göstermektir" dedi.

Açıklamaya, Eyrek Cemevi Başkanı Ecevit Savaş, Pınarbaşı Cemevi Başkanı Halit Civlez, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Eyrek Cemevi Başkanı Ecevit Savaş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Son günlerde Lazkiye'de katliam değil toplu imha var! Benzerleri daha önce ülkemizde çok kez yaşanan kıyımlar gibi Sivas, Gazi Mahallesi, Çorum, Maraş ve Roboski'deki gibi şimdi de sınırlarımızın ötesinde silahsız suçsuz insanlar kendileri gibi aynı görüşe inanmadıkları için İslam adı altında katlediliyor. Oysa İslam dinimiz öldürmeyi değil yaşamayı emretmektedir. Bu katliamlar maalesef ülkemizdeki birtakım gerici zihniyetin iştahını kabartıyor. Onlara motivasyon sağlıyor. Bizi yönetenler, Emevi Camisi'nde cuma namazı kılma hayalleri yaşarken mübarek ibadet ve iyilik ayı olan ramazan ayında katliamları durdurmak adına sessiz kalıp hiçbir şey yapmamaktadırlar. Bir grup basın, olayların vahametini gizlemekte ve katledilenleri isyancı olarak niteleyip katliamı meşru göstermektir. Biz Aleviler bu ülkenin temiz vicdanıyız. Dinimiz, kıblemiz insandır. Bizi her katliam üzer, ölüm bizi yaralar sadece insan değil orman, deniz, doğa her yok oluş bizi üzer.

Yüzyıllardır katliamlara, yok sayılmalara direnen ve bunun bedelini yaşamın her anında canıyla ödeyen bizler, bu ülkenin demokratları, laikleri, aydınları ve kimliği aidiyeti fark etmeksizin içi sevgi dolu tüm toplumsal katliamlar ile bu yaşanan vahşetin bir an önce durdurulmasına ve gerekli siyasi ve askeri müdahalenin yapılmasını istiyoruz. Gerici karanlık gruba da bir çift sözümüz var. Bizler buradayız! Hevesiniz kursağınızda kalacak, sizin sandığını aksine sadece Aleviler değil yurtsever, demokrasiyi benimsemiş barıştan ve özgürlükte yana büyük bir toplum da vardır. Yani dini, ırkı, mezhebi ayrıştırmadan bu katliam bir an önce son bulmasını istiyoruz."

"Bir araya gelmemiz çok kıymetli"

Pınarbaşı Cemevi Başkanı Halit Civlez ise şöyle dedi:

"Bugün burada bir araya gelmemiz çok kıymetli bir şey, barışı sevgiyi ve dayanışmayı zorlayan bazı çağ dışı uygulamalar görüyoruz, katliamlar görüyoruz. Yanı başımızda komşu ülkemizde, Suriye'de. Bu karanlık senaryolar daha önce ülkemizde birçok kez yaşandı ama karşılık bulmadı. Bu kadar toplumun farklı kesiminden insanların burada bir arada olması bu oyunun tutmayacağının bir göstergesi olarak görüyorum. Aydınlık güzel günler için tekrar barış diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Alevi Dernekleri, Suriye'deki Katliamlara Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika

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